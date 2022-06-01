Кемерово, 1 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Кемеровская область вошла в число регионов с самым большим числом детей-сирот, не получивших положенное жильё. В Кузбассе не получили жильё 9,3 тыс. детей-сирот.

image4you Жилье

Также в антирейтинг вошли Иркутская (10,8 тыс.) область и Забайкальский край (6,8 тыс.).

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ИА REGNUMсообщало ранее, вРоссии число детей-сирот в 2021 году уменьшилось на 6%.

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