Стокгольм, 1 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Независимый депутат риксдага Аминэ Какабаве хочет, чтобы Швеция отозвала свою заявку на членство в НАТО. Об этом 31 мая написала газета GP.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Швецию будут гораздо больше уважать в мире, если мы отступит и скажем, что не будем идти на уступки», — заявила Какабаве в интервью GP.

Ранее в мае посол Турции в Швеции заявил, что хочет добиться депортации Какабаве, но затем отрекся от своего заявления, заявив, что его не так поняли. Сама Какабаве думает, что требование имеет какое-то отношение не к ее прошлому, а к тому ее политической активности и к тому факту, что она этническая курдка.

Какабаве резко выступила против даже о намерении отказаться от запрета на экспорт оружия в Турцию, и говорит, что ей впервые стыдно за Швецию.