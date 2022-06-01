Пенза, , 12:20 — REGNUM В Пензенской области выздоровели за сутки 62 ковид-пациента. С начала пандемии с инфекцией справились 180 492 человека, публикует обновленные данные 1 июня общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего по области зарегистрировано 186 859 случаев заражения коронавирусом, в том числе 40 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5904 человека, за сутки новых жертв инфекции не зарегистрировано.

В стационары 31 мая госпитализировали 33 ковид-пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область за время пандемии поступило более 1 млн комплектов всех вакцин от COVID-19.

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