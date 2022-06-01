В Пензенской области за сутки после COVID-19 выписали 62 человека
Пенза, 1 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Пензенской области выздоровели за сутки 62 ковид-пациента. С начала пандемии с инфекцией справились 180 492 человека, публикует обновленные данные 1 июня общероссийский оперативный штаб.
Всего по области зарегистрировано 186 859 случаев заражения коронавирусом, в том числе 40 — за сутки.
От последствий заражения коронавирусом скончались 5904 человека, за сутки новых жертв инфекции не зарегистрировано.
В стационары 31 мая госпитализировали 33 ковид-пациента.
ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область за время пандемии поступило более 1 млн комплектов всех вакцин от COVID-19.
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