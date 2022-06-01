* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 1 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили молодого человека в районе «Шахре-Нау» города Герата, а его тело было выставлено для обозрения на городском бульваре. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что мужчина был вором и был убит, когда пытался украсть мобильный телефон у жителя Герата.

Придя к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно расстреливали людей в Герате по обвинению в кражах и похищении людей и выставляли их тела на обозрение.