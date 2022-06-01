Воронеж, 1 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Воронежской области в ковид-стационары доставили 25 новых пациентов за сутки, данные опубликованы 1 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 31 мая, сообщалось о 29 новых госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Воронежской области подтверждено сразу 169 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, 31 мая, сообщалось о 101 новом заразившемся. Выписан после выздоровление от COVID-19 171 человек. Новых смертельных исходов не зарегистрировано.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 385 184 случая заражения коронавирусом, выздоровели 375 168 человек, умерли 8 302 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Воронежской области частично сняли обязательный масочный режим, который действовал с 12 мая 2020 года.