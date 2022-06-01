Анкара, , 12:23 — REGNUM После того, как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, Турция выдвинула ряд требований, чтобы проголосовать за вхождение обеих стран в альянс. В интервью Reuters от 31 мая министр иностранных дел Турции прямо заявил, что теперь Финляндии и Швеции необходимо изменить свои законы.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди прочего Турция ранее обвиняла Швецию в предоставлении убежища членам курдской РПК, которую ЕС, США и Турция считают террористической. Турция также хочет, чтобы Швеция публично осудила курдские отряды самообороны.

«Финляндия и Швеция должны изменить свои законы, чтобы пойти на требования Турции и заручиться ее поддержкой для вступления в НАТО», — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Reuters.

«Разве наши требования невыполнимы? Нет. Мы просто хотим, чтобы они прекратили поддерживать террористов», — продолжил глава турецкой дипломатии.