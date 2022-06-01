Тбилиси, 1 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Официальные представители Армении и Грузии обсуждают требующие решения проблемы без каких-либо ограничений. Об этом 1 июня заявил журналистам находящийся в Тбилиси с официальным визитом армянский президент Ваагн Хачатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«С премьер-министром [Грузии Ираклием Гарибашвили] мы более конкретно обсудили проблемные вопросы. В целом цель официальных визитов — обсуждение текущих проблем и вопросов», — сказал Хачатурян.

Он сообщил, что стороны договорились постепенно сделать границу между республиками условной, а также решать транспортные проблемы. Он также отметил, что на армяно-грузинской границе совместными усилиями возводится новый мост «Дружба» через проходящую по границе реку.

Стоит отметить, что данный визит Хачатуряна является первым визитом в Грузии в статусе президента. До этого президент Армении посещал Тбилиси в апреле 2021 года, тогда этот пост занимал Армен Саркисян.