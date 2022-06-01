Москва, 1 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Наиболее важное направление для защиты детства в современном мире, которые готовы поддержать жители России, — это развитие детско-юношеского спорта и здорового образа жизни, ЗОЖ (50%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

Также для защиты детей от опасностей современного мира необходимо развитие патриотических программ (33%); защита детей от вредной информации (27%). По 23% высказались за повышение статуса педагога и создание условий для равного доступа детей к культурному наследию.

Меньшую заинтересованность у участников опроса вызвало создание детских и подростковых СМИ (5%), развитие общественных объединений в сфере семьи и детства (8%) и создание системы консультирования родителей (11%).

Опрос среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен по телефону 26 мая 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщал ИА REGNUMо, самые главные опасности для современных детей — это гаджеты (57%); наркотики (43%) и травля со стороны сверстников (39%).

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