Улан-Удэ, 1 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В стационарах Бурятии по состоянию на 1 июня 2022 года получают лечение 76 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 47. За предыдущие сутки госпитализировано девять пациентов, сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается также, что в отделениях реанимации находится 19 пациентов (из них старше 65 лет — 7), на ИВЛ — 7 пациентов (из них старше 65 – 2), в том числе на неинвазивной ИВЛ –3.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 91 койка: занято — 76, свободно — 15 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,5%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 196 человек. Выздоровели от COVID-19 — 133 414 (+32) человек. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 01.06.2022 зарегистрировано 136 716(+22) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (60 507) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных — 19 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3030 (+0) человек.

Читайте также: В Бурятии за сутки скончался только один пациент с COVID-19