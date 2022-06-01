Нижний Новгород, 1 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков не заключил новое соглашение с клубом. Об этом 1 июня сообщает «Чемпионат».

Дмитрий Голубович Александр Кержаков

«Нижний Новгород» не продлил со мной контракт, он перестал действовать с сегодняшнего дня — 1 июня», — сказал Кержаков.

Он добавил, что переговоров с клубом не ведёт, и никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» нет. По его словам, только «поверхностно что-то обсуждается».

Напомним, Кержаков возглавил «Нижний Новгород» летом 2021 года. Под его руководством команда заняла 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 33 очка в 30 матчах. Для клуба это был первый сезон в РПЛ, и команда сохранила место в высшем дивизионе чемпионата России.