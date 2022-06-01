Москва, 1 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Известный певец Лев Лещенко поделился мнением о возобновлении певицей МакSим (Марина Абросимова) концертной деятельности. Об этом 1 июня пишет портал «‎Телепрограмма»‎.

Скриншот видеообращения МакSим в YouTube Марина Абросимова (МакSим)

По словам Лещенко, он рад тому, что исполнительница возвращается к выступлениям на сцене, поскольку является поклонником её творчества. Также музыкант похвалил МакSим за уникальный стиль: «У МакSим есть собственная индивидуальность и искренняя манера исполнения, ее творчество идет вразрез с нашим эпатажным шоу-бизнесом»‎.

Напомним, что в 2021 году МакSим впала в кому из-за пневмонии с сильным поражением легких. Однако артистке удалось вылечиться, а уже летом 2022 года она даст первый сольный концерт.