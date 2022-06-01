Кострома, 1 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Одиннадцать подростков, прибывших из Мариуполя, закончили 9 и 10 классы в школах Костромской области. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Наталья Диева ИА REGNUM Улица в Нерехте

Всего из Мариуполя в регион вместе прибыли 120 человек, в том числе 85 школьников и дошкольников. В их числе — четыре сестры из семьи Крючковых. Две девушки окончили 10 класс в школе Нерехты и намерены продолжить образование в местном политехническом техникуме.

«Я хотела пойти или на дизайнера, или на ремонтника транспортных средств. Мне нравятся машины», — рассказала журналистам одна из сестёр Ева Крючкова.

Преподаватели отмечают, что у некоторых из ребят возникают сложности с письменным русским языком. Поэтому для детей организовали дополнительные занятия:

«Трудности возникали. Разность программ сказывалась. Учителя все шли навстречу. Дополнительно занимались», — пояснила директор нерехтской школы №4 Ольга Шамбасова.

Также в Нерехту из Мариуполя прибыли две учительницы — Ольга Лытко и Елена Бокарь. Об этом сообщает ОТРК «Русь» Они оформили документы, подали заявление на получение российских паспортов и нашли временную работу администраторами в гостинице. С 1 сентября женщины надеются начать работать по специальности. Место для Ольги Лытко — преподавателя иностранных языков уже найдено в школе №2. Вакансии для учителя начальных классов Елены Бокарь пока нет, но отдел образования местной администрации обещает проработать этот вопрос до сентября.