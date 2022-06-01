Элиста, 1 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили шесть человек, выздоровели 11 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В республике по-прежнему работают два инфекционных стационара. Лечение в госпиталях Калмыкии получают 27 пациентов с COVID-19 (на пять больше, чем днём ранее). Три человека остаются в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии выявили 51 581 носителя коронавируса, выздоровели 50 623 человека. Жертвами COVID-19 стали 843 пациента.