Доброволец из Воронежской области погиб во время спецоперации
Воронеж, 1 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Воронежец Сергей Кузнецов погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе правительства Воронежской области.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Свеча
Сергей Кузнецов получил смертельное ранение под Харьковом.
«Чтобы отправиться на Украину, Сергею, как и его брату Алексею, не нужны были приказы и повестки. Кузнецовы добровольно пошли бороться с неонацистами. Такое решение, вероятно, продиктовано их высокой гражданской ответственностью и обостренным чувством справедливости. И это не может не вызывать глубочайшее уважение», — высказал соболезнования родным и близким погибшего губернатор Воронежской области Александр Гусев.