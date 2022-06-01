Воронеж, 1 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Воронежец Сергей Кузнецов погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе правительства Воронежской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Сергей Кузнецов получил смертельное ранение под Харьковом.

«Чтобы отправиться на Украину, Сергею, как и его брату Алексею, не нужны были приказы и повестки. Кузнецовы добровольно пошли бороться с неонацистами. Такое решение, вероятно, продиктовано их высокой гражданской ответственностью и обостренным чувством справедливости. И это не может не вызывать глубочайшее уважение», — высказал соболезнования родным и близким погибшего губернатор Воронежской области Александр Гусев.