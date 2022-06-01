Мурманск, 1 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В 2022 году в Мурманской области бродячие собаки загрызли как минимум семь гренландских тюленей, сообщает Кандалакшский природный заповедник.

Николай Гернет ИА REGNUM Тюлень отдыхает на льдине

Чаще жертвами становятся кольчатые нерпы, которые ранней весной отдыхают на льду.

«Доверчивые гренландцы, оказавшись на берегу ради подкормки — часто попадали не в объятия любителей дикой природы, а в зубы городских собак», — сообщили в заповеднике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане обнаружили около сотни мертвых тюленей.