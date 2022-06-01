Донецк, 1 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике обстрелян вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

Атака зафиксирована в 11:35. С позиций в Курдюмовке украинские войска открыли огонь по Гольмовскому, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

Ранее украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в ДНР.