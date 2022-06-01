Абакан, 1 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Хакасии ожидается непогода. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана.

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По прогнозам синоптиков, 2 июня в Хакасии местами ожидаются грозы. Прогнозируются порывы северо-западного ветра: ночью — 15-18 м/с, днём — 17-22 м/с.

Кроме того, в Аскизском и Усть-Абаканском районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий.

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