Москва, 1 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В чемпионатах России по волейболу в сезоне 2022/23 могут сыграть мужская и женская команды из Белоруссии. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Отмечается, что в открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Белоруссии, один мужской и один женский. Это клубы «Строитель» и «Минчанка».

Напомним, 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила клубы и сборные из России и Белоруссии от международных турниров, а также перенесла из России мужской чемпионат мира.

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