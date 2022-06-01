Москва, 1 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не предпринимают никаких попыток для урегулирования кризиса на Украине. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом, подчеркнул, что такое бездействие Вашингтон демонстрировал и ранее.

«Суть в том, что США не делают ничего в интересах нахождения какого-то решения. Это было именно так на протяжении многих лет до начала специальной военной операции», — подчеркнул в беседе в РИА Новости российский дипломат.

По его словам, так было в период работы «над тематикой обязывающих гарантий безопасности РФ с осени прошлого года».

«Никаких признаков того, что США были готовы отказаться от нагнетания напряжённости, от открытой конфронтации, не было», — констатировал замглавы МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённым Штатам Америки не нужна война между Россией и НАТО, они не намерены вступать в конфликт на Украине. При этом, по его словам, Вашингтон продолжит работать над укреплением Украины и будет помогать ей в стремлении урегулировать конфликт через переговоры. Вместе с тем США продолжат работу над антироссийскими санкциями и будут направлять Киеву современное вооружение.

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