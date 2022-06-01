Пермь, 1 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Пермском крае во втором квартале 2022 года ожидается высвобождение 622 работников. Это на 42,7% больше по сравнению с предполагаемым высвобождением в первом квартале, сообщает Пермьстат.

Бен Шан. Безработица

Стоит отметить, в январе–марте 2022 года на территории региона в режиме неполного рабочего времени были заняты 24,4 тыс. человек, из них львиная доля (95%) — по соглашению между работником и работодателем. Численность работников списочного состава, которые трудились в режиме неполного времени, по отношению к четвертому кварталу 2021 года увеличилась на 10,1%.

В первом квартале доля находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составляла 1,2% списочной численности работников (в IV квартале 2021 года — 1%).