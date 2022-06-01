Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Студия-разработчик под названием [2.21] неожиданно обновила видеоигру Little Big Adventure 2, с релиза которой прошло уже 25 лет. Об этом пишет издание PC Gamer.

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Теперь в игре есть система достижений, возможность выбора языка, облачные сохранения, поддержка контроллера и новый игровой режим. PC Gamer отмечает, что аналогичное обновление получила и первая часть Little Big Adventure.

Напомним, что Little Big Adventure — это серия приключенческих экшенов, изначально разработанная студией Adeline Software International. Первая часть франшизы вышла в 1994 году и получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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