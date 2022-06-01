Донецк, , 12:08 — REGNUM Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Гольмоского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:35 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту со стороны Курдюмовки было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в ДНР погибли в общей сложности 138 мирных жителей, включая семь детей.