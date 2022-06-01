Елабужский район, Татарстан, 1 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Татарии выясняют обстоятельства авиационного происшествия, в результате которого погиб пилот легкомоторного летательного аппарата. Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, инцидент произошел утром 1 июня.

Sledcom.ru Авиапроисшествие в Татарии

По предварительным данным, недалеко от города Елабуга в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, совершавшего обработку полей, погиб мужчина 1956 года рождения. Летательный аппарат полностью разрушен. По факту авиационного происшествия организована проверка.

В качестве основных версий происшествия рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ техники, а также неблагоприятные погодные условия.

ИА REGNUM напоминает, вечером 9 февраля вблизи села Новое Сумароково в Бугульминском районе Татарии самолет Cessna совершил жесткую посадку.

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