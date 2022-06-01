Ереван, 1 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Ереване родственники погибших в войне 2020 года в Нагорном Карабахе 1 июня вышли на акцию протеста перед зданием Следственного комитета (СК), требуя привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Протестующие требуют от следователей выдвинуть официальное обвинение Пашиняну, а также вызвать его на допрос. В СК пока не дают конкретного ответа по этому поводу.

«Прошло уже две недели, мы хотим узнать чёткое время, как долго они могут знакомиться с делами, но ответа так и не получили. Было бы правильно, если бы его арестовали, чтобы он не препятствовал процессу», — сказала журналистам мать Мхитара Галеяна, погибшего на войне, Астхик Галеян.

Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.