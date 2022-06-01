Москва, 1 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Европейский союз поступил подло по отношению к Украине, не желая предоставлять ей статус кандидата. Об этом 1 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное», — сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Она напомнила, что представители Евросоюза каждый год обещали Украине обратное, рассказывая о приближении Киева к заветной цели.

Захарова отметила, что планы по евроинтеграции навязаны Украине Евросоюзом.