Пекин, , 12:48 — REGNUM Поддержка, оказываемая Китаем России путем закупок нефти и газа, вызывает досаду Вашингтона и повышает риск ответных мер со стороны США, говорят иностранные наблюдатели, хотя пока они не видят признаков того, что Пекин помогает Москве обойти введенные против нее санкции, сообщает 1 июня Associated Press.

Флаги России и Китая Minsvyaz.ru

Китай отвергает санкции как незаконные, поскольку США, Европа и Япония отрезали Россию от своих рынков и глобальной банковской системы без привлечения ООН, где Пекин и Москва имеют право вето.

Санкции не запрещают Китаю, Индии или другим странам покупать российскую нефть и газ. Но президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о неопределенных последствиях, если Пекин поможет Москве обойти санкции.

Официальный Пекин, по-видимому, предпочитает не рисковать. Но государственные компании покупают все больше российской нефти и газа, что приносит Кремлю доход от экспорта. Они также являются потенциальными инвесторами в российские проекты в условиях ухода западных компаний.

«Администрация Байдена, скорее всего, будет все больше раздражаться из-за того, что Китай продолжает поддерживать Россию», — сказал AP аналитик по Китаю консалтинговой компании Eurasia Group Нил Томас.

Это повышает вероятность «односторонних шагов для наказания Пекина» и «координации действий союзников по мерам экономической безопасности, направленным на противодействие Китаю», считает Томас.

Конфликт усиливает напряженность в отношениях с Вашингтоном по поводу Тайваня, Гонконга, прав человека, торговли, технологий и стратегических амбиций Пекина.

Правительство Си Цзиньпина призывает к мирным переговорам, но избегает критиковать Москву. Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь предупредил, что другие страны «не должны наносить какой-либо ущерб законным интересам Китая» при решении вопроса об Украине.

Несмотря на дружеские отношения между двумя странами, Китай пользуется ситуацией, чтобы получать более дешевую энергию и выгодные сделки, говорит Мария Шагина из Международного института стратегических исследований.

«Они всегда будут извлекать выгоду из изоляции России, — говорит Шагина. — Но очень осторожно, без явного нарушения санкций».

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