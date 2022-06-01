Нижний Новгород, , 12:06 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 138 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 408 189 человек на утро 1 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 30 жителей области, накануне в больницы попали 74 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 421 321 случай заражения коронавирусом, из них 99 — за минувшие сутки. 11 525 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в области, за минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 130 жителей региона.