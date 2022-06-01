Москва, , 12:06 — REGNUM Артиллерия Вооруженных сил России уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Киеву, а также около 200 украинских боевиков, заявил 1 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Реактивная артиллерия на учениях Mil.ru

«Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.