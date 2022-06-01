Мариуполь, ДНР, 1 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Мариуполь (Донецкая Народная Республика) официально стали городами-побратимами, соответствующее соглашение было подписано 1 июня губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко. Об этом сообщил 1 июня глава Северной столицы в своем Telegram-канале.

t. me/a_beglov Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами

«С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами», — проинформировал Беглов.

Судя по видеокадрам, в ходе подписания документа присутствовали секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Петербурга создали штаб, который будет координировать действия по оказанию помощи Мариуполю. Петербургские специалисты будут направлены в Мариуполь (ДНР) для помощи в восстановлении Октябрьского района города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, глава администрации губернатора Валерий Пикалев ранее также посетил Мариуполь для решения вопросов оказания первоочередной помощи в восстановлении города.