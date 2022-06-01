Ульяновск, 1 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершили вакцинацию более 560 тыс. жителей, ревакцинировались свыше 136 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По оперативной информации властей, на 1 июня в Ульяновской области прививку от ковида сделали 729 956 жителей, из них 563 340 человек завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами). Что касается несовершеннолетних, то от COVID-19 привились 1695 детей.

Также продолжается ревакцинация, которую рекомендуется проводиться через полгода после прививки вторым компонентом. Повторную вакцинацию прошли 136 283 жителя Ульяновской области.

Напомним, что в сельских районах, помимо стационарных пунктов вакцинации, работают и мобильные ФАПы, где можно сделать прививку.

Отметим, что на 27 мая в Ульяновской области, по данным оперативного штаба России, уровень коллективного иммунитета от ковида оценивался в 33,4% (в РФ — 34,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области количество тестирований на коронавирус достигло 2 104 390, в том числе 31 мая проведено 2968 лабораторных исследований.