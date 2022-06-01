Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM О прибытии в Россию ещё более 16 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины информирует 1 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действует особый режим в связи с наплывом беженцев. В Россию прибыли более 1,2 млн человек.