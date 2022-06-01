Дамаск, 1 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Группировка «Ахрар-аш-Шам» направляет дополнительные силы на север провинции Идлиб, где в ближайшее время ожидается военная операция турецкой армии.

Freedom House Боевики Свободной армии Сирии

Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, боевики готовятся к противостоянию с лояльной турецкой армии группировкой «Сирийская национальная армия». По данным издания, не менее 40 автомобилей с боевиками прибыли в район города Джиндерес на севере провинции Алеппо.

В «Ахрар-аш-Шам» опасаются, что армия Турции и лояльные им группировки могут попробовать начать наступление в этом районе.

Как сообщалось ранее, группировка вступила в прямое столкновение с про-турецкими формированиями на севере Сирии, в результате чего обе стороны конфликта понесли тяжёлые потери.