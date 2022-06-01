Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 106 человек, выписаны с выздоровлением 164 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в 39 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (25), Таганроге (шесть), Донецке (пять). Более 21% носителей — люди старше 66 лет, 13,2% — дети.

Жертвой COVID-19 стал ещё 80-летний мужчина.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 376 653 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 364 682 пациента. Справиться с COVID-19 не смог 10 931 человек.