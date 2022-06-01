Салехард, 1 июня 2022, 12:01 — REGNUM На Ямале выясняются обстоятельства затопления баржи в шторм. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Затопление баржи произошло 29 мая 2022 года в Салехарде. На реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой. Предварительная причина — штормовое волнение. Пострадавших нет.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Петербурга теплоход навалился на мост после столкновения с судном.
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