Салехард, , 12:01 — REGNUM На Ямале выясняются обстоятельства затопления баржи в шторм. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Затопление баржи в Салехарде Уральская транспортная прокуратура

Затопление баржи произошло 29 мая 2022 года в Салехарде. На реке Полуй затонула баржа, груженная рефрижераторной установкой. Предварительная причина — штормовое волнение. Пострадавших нет.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Петербурга теплоход навалился на мост после столкновения с судном.

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