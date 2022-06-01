Ижевск, 1 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Удмуртии 1 июня — в День защиты детей — действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Данная мера действует в соответствии с законом УР № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики».

Cap.ru, администрация Алатыря 1 июня, 2016 г. День защиты детей в Алатыре

В случае нарушения запрета на предпринимателей может быть наложен штраф на сумму до 300 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, неделю назад, 21 мая, в республике также действовал полный запрет на продажу алкоголя в связи с проведением праздника «Последний звонок» в школах региона.