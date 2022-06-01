Севастополь, , 12:01 — REGNUM В Севастополе в ковид-стационары попали 28 пациентов за сутки, данные на утро 1 июня опубликовал городской департамент здравоохранения. Накануне, 31 мая, сообщалось о госпитализации 23 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки выписаны 38 пациентов. В ковидных стационарах остаются 148 человек, свободно 39 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

За минувшие сутки в городе подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев меньше, чем накануне. Вторые сутки подряд в регионе не регистрируются новые летальные исходы.

С начала пандемии COVID-19 в городе перенесли 84 455 человек, выздоровели 81 778 пациентов, скончались 2 366 горожан.