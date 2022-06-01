Волгоград, , 12:03 — REGNUM Бывшие футболисты сборной России 1 июня высадили деревья у стадиона «Волгоград Арена», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион «Волгоград Арена» Oleg Bkhambri (Voltmetro)

В Волгоград на открытие первого тура в зоне Юг Юношеской футбольной лиги приехали Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Динияр Билялетдинов и Елена Терехова. Перед матчем футболисты приняли участие в экологической акции и высадили у стадиона липы.

В рамках масштабного мероприятия также запланированы концерт, автограф-сессия, соревнования по киберспорту, всероссийский рекорд по единовременной чеканке футбольного мяча и открытая тренировка воспитанников детского дома с участием гостей матча-открытия между командами «Ротор» и «Сочи».