Томск, , 12:00 — REGNUM В вопросе в отменой болонской системы главное — не навредить, считает начальник управления нового набора Томского государственного университета Евгений Павлов. В ходе недавней пресс-конференции новосибирского бюро ИА «ТАСС», в которой приняли участие ректоры ведущих вузов Красноярска, Томска, Новосибирска, Барнаула и Омска, он также пояснил, что преподавательское сообщество хотело бы получить больше возможностей и свобод организации учебного процесса:

Неэффективная система Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

«Безусловно, модернизация образования назрела и требуется. Мы в политехническом университете запустили в рамках проекта «Приоритет» статистическую инициативу по новому инженерному образованию. Я уверен, что проект передовой инженерной школы, который сейчас широко готовится вузами нашей страны, направлен на то, чтобы мы усилили свою подготовку в части инженеров и для того, чтобы в экономику приходили действительно высококлассные специалисты — хорошие ребята.

У меня тоже пятилетнее образование, поэтому понимаю, что какие-то специальности лучше уложить в формат специалитета, какие-то — очень хорошо ложатся в схему «4+2», которую реализует бакалавриат и магистратура, какие-то — «2+2+2», когда можно дать ядро, а потом направлять по индивидуальной траектории. Какие-то направления могут быть целом реализованы индивидуальными треками.

И действительно, уникальные специалисты под конкретное рабочее место могут готовится. Поэтому здесь, я считаю, если политическое решение приведет нас к тому, что нам больше дадут возможностей и свобод в организации учебного процесса, это пойдет, безусловно, на пользу, и мы в Томском политехе по программе «Приоритет» планируем свой университет, как мультимодельное образовательное пространство, где могут соседствовать и дополнять друг-друга и традиционный бакалавриат — академический, и прикладной, и специалитет, и магистерские программы (мы думаем о расширенных магистерских программ с дополнительном времени для практической подготовки).

В общем, я думаю, это приведет к большему многообразию и более качественной заточке для конкретного рабочего места на каждом предприятии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Болонская система образования себя изжила, и что России пора отказываться от неё, заявил российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Болонская система, сожалению, для нас, вывела за скобки нашего образования слово «инженер», считает ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев.

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