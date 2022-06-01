Токио, , 11:58 — REGNUM Японский геймдизайнер Ю Судзуки, известный по серии игр Shenmue, работает над новым проектом под названием Air Twister. Об этом 1 июня сообщает портал VGC.

Air Twister Кадр из трейлера игры

Air Twister — это шутер с видом от третьего лица, разработанный специально для мобильных платформ. В нём геймерам предстоит управлять летающей принцессой Арч, которая пытается спасти свою родную планету от инопланетных захватчиков.

Релиз игры ожидается уже 24 июня 2022 года. Air Twister выйдет эксклюзивно в сервисе Apple Arcade.

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