Токио, 1 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Ю Судзуки, известный по серии игр Shenmue, работает над новым проектом под названием Air Twister. Об этом 1 июня сообщает портал VGC.

Кадр из трейлера игры Air Twister

Air Twister — это шутер с видом от третьего лица, разработанный специально для мобильных платформ. В нём геймерам предстоит управлять летающей принцессой Арч, которая пытается спасти свою родную планету от инопланетных захватчиков.

Релиз игры ожидается уже 24 июня 2022 года. Air Twister выйдет эксклюзивно в сервисе Apple Arcade.