Донецк, 1 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 138 мирных жителей, включая семь детей. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

webandi Свеча

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 10:30 (совпадает с мск — ред.) 01.06.22 за 105 дней эскалации погибли 138 мирных жителей, в том числе семь детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 638 мирных жителей, включая 52 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории ДНР потеряли убитыми 55 человек личного состава.