Североморск, Мурманская область, , 11:57 — REGNUM Запад обвиняет Россию в милитаризации Арктики, чтобы наращивать военное присутствие НАТО в регионе. Об этом 1 июня заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Александр Моисеев Минобороны России

Он отметил, что в западном мире принято обвинять Россию в так называемой милитаризации Арктики. Для этого вбрасывается тезис о якобы военной угрозе со стороны России.

«Делается это только для того, чтобы обосновать необходимость наращивания военного присутствия НАТО в Арктике», — сказал Моисеев.

Он добавил, что в основу военной политики США в Арктике заложено достижение стратегического превосходства над другими в высоких арктических широтах Арктики. Это концептуально закреплено в обновлённых стратегиях и планах Пентагона.

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