Москва, 1 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. За последние сутки российскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины были сбиты украинские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8, а также семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 1 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой народной республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков уточнил, что также было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая и Варваровка Донецкой народной республики; Малые Проходы и Новая Гнилица Харьковской области; а также Пятихатка Херсонской области.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны добавил, что в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области российскими силами ПВО был произведён перехват двух украинских ракет из реактивной системы залпового огня «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины в течение прошедших 24 часов поразили высокоточными ракетами пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских боевиков.