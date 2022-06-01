Абакан, , 11:56 — REGNUM По состоянию на 1 июня в Хакасии от COVID-19 привито 312 599 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Прививка Наталья Диева © ИА REGNUM

Уточняется, что получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 212 106 человек. Ревакцинацию прошли 78 309 человек.

Продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции и среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В Хакасии привито 1167 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в регионе подтверждено 34 065 случаев COVID-19.

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