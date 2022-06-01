Соль-Илецк, Оренбургская область, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области чиновников Соль-Илецка в судебном порядке обязали ликвидировать опасную свалку. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свалка (сс) vkingxl

По данным ведомства, на земельном участке общей площадью 15 930 квадратных метров расположены нефтепродукты в жидком и твердом виде, похожие по запаху и консистенции на битум. Окружающая территория захламлена отходами производства и потребления, относящимся к IV классу опасности. Они оказывают острое токсическое воздействие на окружающую среду.

Согласно законодательству органы местного самоуправления обязаны содержать территорию в надлежащем состоянии и организовывать мероприятия по охране окружающей среды. Прокуратура направила в суд иск и потребовала признать бездействие чиновников незаконным и обязать их ликвидировать свалку отходов. Суд удовлетворил исковое заявление. Решение в законную силу не вступило.