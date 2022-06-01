Архангельск, , 11:56 — REGNUM В Архангельске приступили к сносу незаконных гаражей. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Частные гаражи Евгений Катышев

По словам чиновника, до конца июля в городе будет снесено 164 гаража в Ломоносовском округе. В целом до конца лета власти утилизируют более двухсот строений.

«Большая часть гаражей имеет неприглядный вид, многие не эксплуатируются, внутри — разный хлам, покрытый пылью. Но есть и те, где стоят автомобили. У каждого владельца была возможность забрать имущество и перевезти саму конструкцию, поскольку заранее были развешаны объявления», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году пермяки пожаловались Путину на возобновление массового сноса гаражей.