Москва, , 11:56 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-18» готовится к сходу с орбиты. Он отстыковался от Международной космической станции, следует из данных трансляции 1 июня на сайте Роскосмоса.

Прогресс МС-10 Roscosmos.ru

В 14:11 мкс запланировано включение двигательной установки корабля на торможение. После этого грузовик сойдет с орбиты и разрушится.

Падение несгораемых элементов ожидается в 14:51 мск в несудоходном районе Тихого океана, на расстоянии 2 тыс. км от столицы Новой Зеландии Веллингтона.

В составе МКС «Прогресс МС-18» находился с 30 октября 2021 года. Он доставил на станцию стандартные грузы и инструменты для работы в открытом космосе, а также участвовал в коррекции её орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня к МКС должен отправиться следующий грузовой корабль «Прогресс МС-20».

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