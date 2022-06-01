Ереван, , 11:53 — REGNUM Движение «Сопротивление», выступающее за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не будет прекращать протестные акции. Об этом в интервью телеканалу Yerevan․Today 1 июня заявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян parliament.am

Он прокомментировал сообщения, появившиеся в ряде СМИ, что планируется объявить о прекращении этапа акций неповиновения.

«Нет такого, мы не обсуждаем никакие способы сделать перерыв, потому что для этого нет никакого повода, наоборот, мы с утра до вечера обсуждаем и предпринимаем конкретные шаги, которые могут придать новый импульс борьбе», — сказал Сагателян.

Лидер протестного движения отметил, что будут использованы разные инструменты борьбы, но уличные протесты будут оставаться в приоритете и пока являются наиболее эффективным средством.

«Поражение этой борьбы станет поражением нашего народа», — заявил Сагателян.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Движение «Сопротивление» организовывает блокирование движения на улицах, также госучреждений. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа.

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