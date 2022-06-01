Москва, 1 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Самые главные опасности для современных детей — это погружённость в гаджеты (57%); употребление наркотиков (43%), травля со стороны сверстников, буллинг (39%). Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Павел Ищенко ИА REGNUM «День города детства»

Считают серьёзной проблемой современного детства недостаточное внимание к ребёнку со стороны семьи и родителей 33% опрошенных. Обращают внимание на опасность употребления детьми алкоголя и курения 28%.

Убеждены, что современные дети живут в более опасное время 58% жителей России, чем они сами. Чаще других так думают женщины (64%) и люди пенсионного возраста (69%). При этом 62% полагают, что в их населённом пункте созданы все условия для безопасного досуга детей на улице.

Опрос по телефону проведён 26 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент России Владимир Путин проведёт встречу с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава».

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